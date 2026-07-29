„Hívjuk őt a paksi Haalandnak!” – Bozsik Péter a duplával kezdő támadóról

4-2-es győzelemmel kezdte meg a 2026-27-es szezont a Paks labdarúgócsapata, amely Szalai József és Pető Milán dupláival verte a Ferencvárost.

Szalai két év után tért vissza az NB I-be, és nagyszerűen játszott, olyannyira, hogy a Góóól!2 című műsorban Bozsik Péter is lelkendezve beszélt róla.

Tavaly Böde Dániel mellett Tóth Barna játszott a legtöbbet, rá épült a támadójáték, most itt van egy tehetségesnek tűnő fiatalember, akiben úgy tűnik, hogy van gól, hívjuk őt a paksi Haalandnak!

– mondta Bozsik.

(via M4Sport)