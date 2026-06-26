Hiába tiltakoztak, szivárványos zászlók közt játszik Egyiptom és Irán

Magyar idő szerint szombaton reggel 5 órától játszik egymással Egyiptom és Irán a labdarúgó-világbajnokságon. A találkozó Seattle-ben rendezik, ahol Pride-hétvége lesz, így még a sorsolás előtt kinevezték a helyi idő szerint még június 26-i, pénteki meccset Pride-mérkőzésnek, ahol a lelátót beborítják majd a szivárványos zászlót, amely az LMBTQ-közösség, a sokszínűség és a társadalmi befogadás szimbóluma.

A decemberi sorsoláskor azonban két olyan nemzet került a seattle-i mérkőzésre, ahol a homoszexualitás illegális.

Az egyiptomi és az iráni szövetség tiltakozott, hogy ne lehessen bevinni a szivárványos zászlókat és bármilyen, LMBTQ-közösséget támogató szimbólumot a stadionba, azonban a helyi szervezők ennek ellenére kitartanak az eredeti terv mellett.

Azért vagyunk itt, hogy futballozzunk. Ami pedig a vallásunkban tiltott, nem létező dolgokat illeti, azokról nem szeretnénk beszélni. Csak a mérkőzésről, a futballról és a játék szépségéről

– mondta a BBC cikke szerint Amir Ghalenoei, az iráni válogatott szövetségi kapitánya, de egyiptomi kollégája is kikerülte az ezzel kapcsolatos kérdéseket.

A FIFA engedélyezte a szivárványos zászlókat, de kijelentette: ez nem egy Pride-mérkőzés, hanem egy olyan világbajnoki meccs, mint a többi.

„A 2026-os világbajnokság egy befogadó esemény, amely minden háttérrel rendelkező embert szívesen fogad. A mérkőzéseken és rendezvényeken minden szexuális irányultságú és nemi identitású szurkoló szívesen látott” – írta közleményében a nemzetközi szervezet.

A G csoportban két forduló után Egyiptom vezet, amelynek 4 pontja van, Irán és Belgium két-két pontot gyűjtött, míg Új-Zéland döntetlennel kezdett, majd vereséggel folytatta.