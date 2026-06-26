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Foci foci vb 2026

Foci-vb: ilyen bombasztikus hírt még sohasem kaptak az ecuadori fiatalok

Fans of Ecuador, during a match between Ecuador and Germany , valid of the third round of Group E of the 2026 FIFA World Cup took place at the New York/New Jersey Stadium, in New Jersey, USA, on Thuesday afternoon, the 25th.
Eduardo Carmim / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Az ecuadori szurkolók öröme érthető
24.hu
2026. 06. 26. 07:34
Fans of Ecuador, during a match between Ecuador and Germany , valid of the third round of Group E of the 2026 FIFA World Cup took place at the New York/New Jersey Stadium, in New Jersey, USA, on Thuesday afternoon, the 25th.
Eduardo Carmim / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Az ecuadori szurkolók öröme érthető
Egyetlen esélye volt a továbbjutásra az ecuadori labdarúgó-válogatottnak, ha legyőzi a már továbbjutott Németország legjobbjait a világbajnokság E csoportjának utolsó körében. Sebastián Beccacece együttesének sikerült a bravúr, ez pedig őrületes örömünnepet indított el a dél-amerikai országban.

Az ecuadoriak 2-1-es győzelme azt jelentette, hogy a csapat ugyan csoportharmadikként zárt, de így biztosan továbblépett a legjobb 32 közé.

A fantasztikus hír hallatán az ország elnöke, Daniel Noboa nemzeti ünneppé nyilvánította a június 26-i, pénteki napot.

„Köszönet a játékosoknak és az edzőnek, akik a kritikák, a sértések és az átélt nehéz idők ellenére is képesek voltak talpra állni, és hatalmas örömet szerezni az egész országnak. Holnap ünnepnap! Éljen Ecuador!” – írta a közösségi oldalán.

A hírt Gilda Alcívar oktatási, sport- és kulturális miniszter is megerősítette, hozzátéve, a nemzeti ünnepre való tekintettel minden oktatási intézményben szünetel a tanítás.

Köszönet a válogatottnak, hogy ilyen hatalmas örömet okozott nekünk. A mez iránti szeretetük egy nemzetté egyesít minket. E győzelem elismeréseként, valamint Daniel Noboa elnök rendelkezése értelmében a péntek ünnepnap, és az összes oktatási intézményben szünet lesz

– írta.

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