Foci-vb: ilyen bombasztikus hírt még sohasem kaptak az ecuadori fiatalok

Az ecuadoriak 2-1-es győzelme azt jelentette, hogy a csapat ugyan csoportharmadikként zárt, de így biztosan továbblépett a legjobb 32 közé.

A fantasztikus hír hallatán az ország elnöke, Daniel Noboa nemzeti ünneppé nyilvánította a június 26-i, pénteki napot.

„Köszönet a játékosoknak és az edzőnek, akik a kritikák, a sértések és az átélt nehéz idők ellenére is képesek voltak talpra állni, és hatalmas örömet szerezni az egész országnak. Holnap ünnepnap! Éljen Ecuador!” – írta a közösségi oldalán.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

A hírt Gilda Alcívar oktatási, sport- és kulturális miniszter is megerősítette, hozzátéve, a nemzeti ünnepre való tekintettel minden oktatási intézményben szünetel a tanítás.

Köszönet a válogatottnak, hogy ilyen hatalmas örömet okozott nekünk. A mez iránti szeretetük egy nemzetté egyesít minket. E győzelem elismeréseként, valamint Daniel Noboa elnök rendelkezése értelmében a péntek ünnepnap, és az összes oktatási intézményben szünet lesz

– írta.

🇪🇨⚽️ Gracias a la selección por darnos esta inmensa alegría. Su amor por la camiseta nos une como una sola nación. En reconocimiento a este triunfo y como lo decretó el presidente @danielnoboaok mañana será feriado, no habrá clases en todas las instituciones educativas. ❤️💙💛 — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) June 26, 2026