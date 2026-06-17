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Fizetésemelést és szerződéshosszabbítást kap a ManCity sztárja

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 15: Jeremy Doku #11 of Belgium controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and Egypt at Seattle Stadium on June 15, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jeremy Doku
24.hu
2026. 06. 17. 09:12
SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 15: Jeremy Doku #11 of Belgium controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and Egypt at Seattle Stadium on June 15, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Jeremy Doku
A La Derniére Heure értesülései szerint a belga válogatott szélső Jeremy Doku meghosszabbítja szerződését a Manchester Cityvel.

A 24 éves labdarúgó 2023-ban a Rennes csapatától érkezett a Manchester Cityhez, amellyel 2024-ben bajnoki címet, idén pedig FA-kupát és Ligakupát nyert.

A belga lap úgy tudja, hogy Doku szerződése 2028-ban járna le, de a klub hosszabb távra tervez vele, ezért 2031-ig kötelezné el – annak ellenére, hogy több más topklub is érdeklődik iránta.

A City állítólag jelentős összeggel egészíti ki a fizetését is, a becslések szerint eddig évi hárommillió eurót keresett, és ez az összeg nőhet még tovább.

Doku a 2025–26-os szezonban 47 tétmérkőzésen lépett pályára az angol csapat színeiben, nyolc gólig és 14 asszisztig jutott.

Két napja a sajtó arról írt, hogy a futballista éppen a vébé alatt lesz édesapa, és szeretne ott lenni gyermeke születésénél. Az Egyiptom elleni 1–1-es mérkőzésen 85 percet kapott, de kérdés, hogy 21-én, vasárnap Irán, majd 27-én Új-Zéland ellen ott lehet-e a keretben.

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