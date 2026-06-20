70 másodperc alatt előnybe került Marokkó!

Villámrajt a javából! Brahim Díaz emelte a labdát a skótok védelme mögé, Ismael Szaibari pedig úgy döntött, hogy ő bizony kiszorított szögből is kapura tűzi. Meglepte a kapust is, de akkora erővel bombázott a léc alá, hogy esély sem volt védeni. Azonnal vezetnek az afrikaiak.