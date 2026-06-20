Villámrajt a javából! Brahim Díaz emelte a labdát a skótok védelme mögé, Ismael Szaibari pedig úgy döntött, hogy ő bizony kiszorított szögből is kapura tűzi. Meglepte a kapust is, de akkora erővel bombázott a léc alá, hogy esély sem volt védeni. Azonnal vezetnek az afrikaiak.
A következő élő közvetítés része Száz százalékos a házigazda USA, megműtötték a horrorsérülést szenvedett kanadai játékost – élő hírfolyam a foci-vb kilencedik napjáról
70 másodperc alatt előnybe került Marokkó!
Justin Setterfield/Getty Images
Ismael Szaibari gólja a skótok ellen.
Justin Setterfield/Getty Images
Ismael Szaibari gólja a skótok ellen.
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