Curacao történelmi gólt szerzett, Németország pedig focizott egy jót

A négyszeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Curacaót vasárnap a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának nyitómérkőzésén.

Nmecha látványos góljával korán vezetést szerzett a német csapat, ám meglepetésre Curacao egyenlíteni tudott a 20. percben, ez volt a vb-történelem legkisebb nemzetének az első gólja.

Az ivószünet után a német válogatott ismét fókuszáltabb lett, előbb Schlotterbeck fejelt gólt egy szöglet után, majd a félidő legvégén Nmecha harcolt ki 11-est, amit Havertz gurított be.

A második félidőből mindössze egy perc telt el, amikor Musiala éles szögből kilőtte a hosszút, és innentől csak az volt a kérdés, mennyire erőlteti a góllövést a Nationalelf, és mennyire bírja fizikailag Curacao. A németek nem nyomták tövig a gázpedált, de Brown, Undav és Havertz révén még további három gólt szereztek, így lett 7-1 a vége.