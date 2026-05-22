„Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés” – komoly nevek maradnak ki az angol vb-keretből

2026. 05. 22. 08:34
Bár Thomas Tuchel csak pénteken hirdeti ki az angol válogatott vb-keretét, Harry Maguire már a bejelentés előtt hangot adott csalódottságának, hogy nem utazhat a tornára.

A mögöttem hagyott szezon után biztos voltam benne, hogy komoly szerepet játszhatok a válogatottban a nyáron. Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés. Az elmúlt években semmit sem szerettem jobban, mint magamra ölteni a mezt és a hazámat képviselni. A játékosoknak a legjobbat kívánom a nyárra

– írta Maguire az X-en.

A 33 éves belső védő idén 22 bajnokin lépett pályára a már biztosan bronzérmes Manchester Unitedben, de nem ő az egyetlen MU-játékos, aki lemarad a tornáról, mert a BBC értesülései szerint Luke Shaw sem került be a kiválasztottak közé.

Szintén kihagyja a tornát a 2024-es Eb-döntőben gólt szerző Cole Palmer, valamint a spanyolok elleni fináléban a kezdőbe nevezett Phil Foden, mivel Tuchel úgy ítélte meg, hogy egyikük sem teljesített kellően kiegyensúlyozottan.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon – melyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendez közösen – az angol csapat Horvátországgal, Ghánával és Panamával szerepel egy csoportban.

