„Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés” – komoly nevek maradnak ki az angol vb-keretből

A mögöttem hagyott szezon után biztos voltam benne, hogy komoly szerepet játszhatok a válogatottban a nyáron. Megdöbbentett és szíven ütött ez a döntés. Az elmúlt években semmit sem szerettem jobban, mint magamra ölteni a mezt és a hazámat képviselni. A játékosoknak a legjobbat kívánom a nyárra

– írta Maguire az X-en.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision. I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years. I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

A 33 éves belső védő idén 22 bajnokin lépett pályára a már biztosan bronzérmes Manchester Unitedben, de nem ő az egyetlen MU-játékos, aki lemarad a tornáról, mert a BBC értesülései szerint Luke Shaw sem került be a kiválasztottak közé.

Szintén kihagyja a tornát a 2024-es Eb-döntőben gólt szerző Cole Palmer, valamint a spanyolok elleni fináléban a kezdőbe nevezett Phil Foden, mivel Tuchel úgy ítélte meg, hogy egyikük sem teljesített kellően kiegyensúlyozottan.

A június 11-én kezdődő világbajnokságon – melyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendez közösen – az angol csapat Horvátországgal, Ghánával és Panamával szerepel egy csoportban.