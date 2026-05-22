Pető Attila: Sulyok Tamás ünneppé tehetné lemondását

Pető Attila a papi zaklatás egyik legismertebb magyar áldozata. Immár gyermekjogi aktivistaként, keresztény emberként azért írt Sulyok Tamásnak, mert az elmúlt években többször is hiába kért személyes találkozót. Nyílt levelét nem haraggal, hanem aggodalommal, tisztelettel és azzal a reménnyel írta, hogy

vannak még olyan pillanatok a közéletben, amikor nem a politikai logika, hanem a lelkiismeret szava válik irányadóvá.

Pető Attila meggyőződése, hogy az emberi méltóság akkor is megilleti az államfőt, ha döntéseivel, hallgatásával, közéleti felelősségével kapcsolatban súlyos kérdések fogalmazódtak meg. Szerinte Sulyok Tamásnak az elmúlt években azért kellett volna megszólalnia gyermekvédelmi ügyekben, mert tisztsége erkölcsi jelenlétet is jelent.

Különösen akkor, amikor gyermekek biztonságáról, áldozatok méltóságáról, intézményi felelősségről és a társadalom legsebezhetőbb tagjainak védelméről van szó.

A korábbi áldozat, gyermekvédelmi aktivista tudja, hogy megszólalni nem mindig könnyű, egy államfő szavának súlya van, ezért talán mérlegel, de szerinte

vannak ügyek, amelyekben a hallgatás is üzenetté válik. A gyermekvédelem ilyen ügy. Az áldozatok melletti kiállás ilyen ügy. A legkisebbek és legkiszolgáltatottabbak védelme ilyen ügy.

Abban bízik, hogy ebben egyetértenek. Pető Attila szerint méltó és szép jel lehetne egy pünkösdi lemondás a köztársasági elnöktől.

Pünkösd a Lélek ünnepe. A megújulásé, a megtisztulásé, a bátorságé és az igaz szóé.

Ilyenkor a félelemben bezárkózott emberek erőt kapnak, „hogy kilépjenek, megszólaljanak és tanúságot tegyenek az igazságról”.

Sulyok Tamás nemes pillanata lehetne

Szerinte így az államfő lemondása nem vereség, megaláztatás, hanem erkölcsi gesztus lenne, mivel van, amikor a közbizalom helyreállítása fontosabb a tisztségnél, a méltóság pedig nem a hatalom birtoklásában, hanem a felelősség vállalásában mutatkozik meg.

A lemondás ebben a helyzetben nem eltörölné az Ön életútját, hanem talán éppen annak egyik legnemesebb pillanatává válhatna. Azt üzenné az országnak, hogy a gyermekek védelme, az áldozatok méltósága és az igazság iránti alázat nem lehet politikai alku tárgya.

Szerinte jogászként az államfő lépésével megmutathatná, hogy a jog mögött ott kell állnia az erkölcsi felelősségnek, keresztényként pedig azt, hogy felismerte: mikor kívánja a közösség gyógyulása a személyes áldozatot. Pünkösd üzenete ugyanis az, hogy

a Lélek ott tud megjelenni, ahol van bátorság a szembenézésre és ahol az ember nem elmenekül a felelősség elől, hanem szabadon, méltósággal és alázattal vállalja azt.

Pető Attila azt kéri: az államfő fontolja meg lemondását Pünkösd ünnepén. Szívesen találkozna Sulyok Tamással, hogy erről meggyőzze.