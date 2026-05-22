Tilda Swintontól megtudtuk, mi fontosabb a tehetségnél, és hogy miért politikai eszköz a mozi

Nem angol vagyok, hanem skót, tehát európai

­– adta meg rögtön első megszólalásával az alaphangot a mindenről frappáns véleményt megfogalmazó Tilda Swinton Cannes-ban, ahol egy másfél órás beszélgetés keretében mesélt a karrierjéről. Hatvanöt éves, és pont negyven éve, 1986-ban mutatták be az első filmjét, a Derek Jarman rendezte Caravaggiót, de az androgün megjelenésű, kortalan színész gyakorlatilag ugyanúgy fest, és ugyanolyan lelkesedéssel beszél a moziról, mint évtizedekkel ezelőtt.

A 2007-es Michael Claytonért Oscar-díjjal is elismert Swinton, aki olyan rendezők filmjeiben szerepelt, mint

Jim Jarmusch (Broken Flowers, Halhatatlan szeretők),

(A szomszéd szoba), Wes Anderson (Holdfény királyság, A Grand Budapest Hotel)

(Holdfény királyság, A Grand Budapest Hotel) és Tarr Béla (A londoni férfi),

(Holdfény királyság, A Grand Budapest Hotel) és Tarr Béla (A londoni férfi),

mindig hangsúlyozza, hogy nem tud színészként tekinteni magára, mert „amikor színészek beszélnek az életükről és a munkájukról, úgy érzem, nem rólam beszélnek. Én egy másik világból jöttem. Nem színész, hanem író akartam lenni, és az egyetemen is azt tanultam, ami elég kínos, mert aztán rögtön felhagytam az írással, és elkezdtem az író barátaim színdarabjaiban szerepelni”.

Tehetség helyett kíváncsiság