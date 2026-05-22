Négy és fél évet kértek a férfire, aki késsel szexre kényszerített, majd félholtra vert egy nőt Tatabányán

2026. 05. 22. 08:02
Bokorba rángattak, majd brutálisan összevertek és szexre kényszerítettek egy nőt Tatabányán. A Tatabányai Járási Ügyészség szexuális erőszak bűntette és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt felelte, hogy az ügyészség 4 év 6 hónap börtönbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást kért a férfira, arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a tettét és lemond a tárgyalás jogáról is.

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő férfi 2024. november 24-én hajnalban összetalálkozott Tatabányán a későbbi áldozatával. Belemarkolt a nő hajába, és berángatta egy ház előtti bokorba.

A férfi egy késsel fenyegette a nőt, akivel annak akarata ellenére szexuális cselekményt végzett. A nő eközben segítségért kiabált, emiatt az elkövető felhagyott a szexuális cselekménnyel. Ezután a férfi dühében ököllel többször is megütötte és megrugdosta a nőt. Az áldozat a bántalmazás során három hónap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyész elmondta még, hogy a terhelt beismerte a bántalmazást, a szexuális erőszakot azonban tagadta a nyomozati szakban. Az ügyészség 4 év 6 hónap börtönbüntetést kért a támadóra, beismerés esetére.

