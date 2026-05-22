Orbán Viktor és Sulyok Tamás is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt személy családjának

Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok

– írta péntek délelőtt közösségi oldalán Orbán Viktor volt miniszterelnök.

Sulyok Tamás köztársasági elnök ugyancsak részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.

A délelőtt folyamán robbanás történt a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. területén, az anyavállalat hivatalos tájékoztatása szerint a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin-1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelynek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van.

A robbanásban történt halálesetről elsőként Magyar Péter miniszterelnök számolt be, aki szintén részvétét fejezte ki az elhunyt családja felé. A kormányfő információit később Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere is megerősítette.

Az első információk hétre tették a súlyosan sérültek számát, később azonban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úgy pontosított, hogy a robbanásban ketten sérültek meg súlyosan. Egyikükről azt tudni, hogy életveszélyes légúti égési sérülést szenvedett, őt mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetemre szállítottak. Rajtuk kívül heten könnyebb égési sérüléseket szenvedtek.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője megkeresésünkre válaszul azt felelte, hogy a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre és a sérültek ellátása folyamatban van.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, lakossági veszélyeztetés nincs.