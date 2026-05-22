„A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha is elképzeltem” – visszavonul az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Jászapáti Petra

„Az első világkupáim 2014-ben, Ázsiában voltak, és a mai napig érzem a motivációt és tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, Európa- és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem” – írta pénteken a közösségi oldalán a 27 éves sportoló, aki bejegyzésében szüleinek, férjének, Jacknek, edzőinek, csapattársainak, támogatóinak és szurkolóinak is megköszönte a folyamatos támogatást.

A korcsolyázás sokkal többet adott, mint amit valaha is elképzeltem 4 évesen, amikor először vettem fel a görkorcsolyámat. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok, és mire vagyok képes

– tette hozzá.

A szegedi gyorskorcsolyázó 2022-ben a pekingi olimpián a vegyes váltó tagjaként nyert bronzérmet, míg világbajnokságról egy ezüstje van, melyet 2017-ben nyert a női váltóval.

Jászapáti első magyar nőként Európa-bajnok lett egyéniben, amikor tavaly 500 méteren diadalmaskodott, emellett a 1000 méteren további két alkalommal állhatott dobogóra, míg a női stafétával négy ezüstöt és két bronzot nyert az Eb-ken.

Jászapáti Petra, aki 2018 decemberében első magyar női versenyzőként vk-futamot is nyert, éremesélyesként utazott volna az idei, milánói téli olimpiára, azonban tavaly július végén térdszalagszakadást szenvedett, így lemaradt az olaszországi játékokról.