Kollégiumot támadtak az ukránok Luhanszkban: 6 halott – Putyin megtorlást követel

AFP PHOTO / social media of Leonid Pasechnik, the Moscow-installed head of the Luhansk region of Russian-controlled Ukraine
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 22. 18:23
Az oroszok szerint nem volt katonai létesítmény a kollégium közelében – Putyin megfelelő válaszcsapást szeretne.

Pénteken hajnalban ukrán csapás ért egy kollégiumi diákszállást Starobilszkban, az orosz fennhatóság alatt lévő Luhanszki Népköztársaságban. A támadásban hatan meghaltak, harminckilencen megsebesültek és további tizenöt embert eltűntként tartanak nyilván – írta meg a Meduza.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megfelelő válaszlépés javaslatát kérte az orosz védelmi minisztériumtól.

Az elnök szerint nem találhatóak katonai létesítmények az épület közelében, „ezért semmiféle alapja nincs annak az állításnak, hogy a lövedékek a légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszereink miatt csapódtak volna az épületbe” – hangsúlyozta. „Az ilyen esetekben nem elegendő a külügyminisztérium nyilatkozata. Ezért utasítottuk a védelmi minisztériumot, hogy terjessze elő javaslatait” – mondta Putyin, lényegében megtorló csapásokkal fenyegetve meg Ukrajnát.

A régió hatóságai szerint az ukrán erők május 22-én hajnalban mértek csapást a starobilszki főiskola oktatási épületére és kollégiumára.

Célzott támadást hajtottak végre alvó, védtelen gyerekek ellen

– vádolta az ukránokat Leonyid Paszecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta az állításokat.

