Pénteken hajnalban ukrán csapás ért egy kollégiumi diákszállást Starobilszkban, az orosz fennhatóság alatt lévő Luhanszki Népköztársaságban. A támadásban hatan meghaltak, harminckilencen megsebesültek és további tizenöt embert eltűntként tartanak nyilván – írta meg a Meduza.
Vlagyimir Putyin orosz elnök megfelelő válaszlépés javaslatát kérte az orosz védelmi minisztériumtól.
Az elnök szerint nem találhatóak katonai létesítmények az épület közelében, „ezért semmiféle alapja nincs annak az állításnak, hogy a lövedékek a légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszereink miatt csapódtak volna az épületbe” – hangsúlyozta. „Az ilyen esetekben nem elegendő a külügyminisztérium nyilatkozata. Ezért utasítottuk a védelmi minisztériumot, hogy terjessze elő javaslatait” – mondta Putyin, lényegében megtorló csapásokkal fenyegetve meg Ukrajnát.
A régió hatóságai szerint az ukrán erők május 22-én hajnalban mértek csapást a starobilszki főiskola oktatási épületére és kollégiumára.
Célzott támadást hajtottak végre alvó, védtelen gyerekek ellen
– vádolta az ukránokat Leonyid Paszecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője.
Ukrajna egyelőre nem kommentálta az állításokat.