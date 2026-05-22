Pénteken hajnalban ukrán csapás ért egy kollégiumi diákszállást Starobilszkban, az orosz fennhatóság alatt lévő Luhanszki Népköztársaságban. A támadásban hatan meghaltak, harminckilencen megsebesültek és további tizenöt embert eltűntként tartanak nyilván – írta meg a Meduza.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megfelelő válaszlépés javaslatát kérte az orosz védelmi minisztériumtól.

Az elnök szerint nem találhatóak katonai létesítmények az épület közelében, „ezért semmiféle alapja nincs annak az állításnak, hogy a lövedékek a légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszereink miatt csapódtak volna az épületbe” – hangsúlyozta. „Az ilyen esetekben nem elegendő a külügyminisztérium nyilatkozata. Ezért utasítottuk a védelmi minisztériumot, hogy terjessze elő javaslatait” – mondta Putyin, lényegében megtorló csapásokkal fenyegetve meg Ukrajnát.

A régió hatóságai szerint az ukrán erők május 22-én hajnalban mértek csapást a starobilszki főiskola oktatási épületére és kollégiumára.

Célzott támadást hajtottak végre alvó, védtelen gyerekek ellen

– vádolta az ukránokat Leonyid Paszecsnyik, a Luhanszki Népköztársaság vezetője.

Ukrajna egyelőre nem kommentálta az állításokat.