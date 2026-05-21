Olyan bombát robbantott a német kapitány, amire senki sem volt felkészülve

16 May 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Köln, Matchday 34, Allianz Arena. Manuel Neuer (Bayern Munich) celebrates after the 2:0 goal from Munich's Kane. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series.
Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Manuel Neuer visszatér
24.hu
2026. 05. 21. 14:55
Kihirdette világbajnoki keretét Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki nem akármilyen döntést hozott: a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult Manuel Neuert meggyőzte, térjen vissza. Ráadásul azt is elárulta, a Bayern München 40 éves kapusára a kezdőcsapatban számít.

„Oliver Baumann, Manuel Neuer és én sokat beszéltünk erről, márciusban elmondtam Ollinak, hogy beszéltem Manuval. Olli számára ez hatalmas csapás volt, de megemelem a kalapom előtte, amiért jó szezont zárt. Azt mondta, hogy soha nem fogja cserbenhagyni a csapatot” – nyilatkozta Nagelsmann.

Manu hihetetlenül sok címet nyert, igazi aurája van, hatalmas név

– tette hozzá.

A visszatérése ugyanakkor feszültséget is okozhat, mert Baumann, a Hoffenheim 35 éves kapusa a múlt héten még úgy fogalmazott, Nagelsmann biztosította, hogy ő lesz a kezdőkapus a vb-n. A tapasztalat viszont Neuer mellett szól, mivel 124 válogatott mérkőzésével szemben Baumann csak 11-szer lépett pályára.

A német lapok szerint Neuer 40 évesen a hírnevét kockáztatja a visszatérésével. Ugyanakkor a Spiegel szerint például ezzel a bátorsággal tényleg rászolgált arra, hogy példaképként tekintsenek rá.

A csapatkapitány Joshua Kimmich, két helyettese, Kai Havertz és Antonio Rüdiger lesz.

A keret legfiatalabb tagja a Bayern München játékosa, a 18 éves Lennart Karl, aki eddig két válogatott mérkőzésen lépett pályára.

A névsor érdekessége, hogy bekerült Maximilian Beier és Nadiem Amiri is, akiket eddig ebben az évben még nem vettek figyelembe a nemzeti csapatnál.

Íme a németek programja

A felkészülés szerdán kezdődik a bajorországi Herzogenaurachban, jövő vasárnap pedig Mainzban már felkészülési mérkőzés következik Finnországgal, majd június 6-án Chicagóban az Egyesült Államokkal.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő viadalon Németország az E csoportban szerepel, és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral játszik.

A német válogatott vb-kerete

kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
védők: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)
középpályások: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (Stuttgart)
csatárok: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

