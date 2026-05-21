Olyan bombát robbantott a német kapitány, amire senki sem volt felkészülve

„Oliver Baumann, Manuel Neuer és én sokat beszéltünk erről, márciusban elmondtam Ollinak, hogy beszéltem Manuval. Olli számára ez hatalmas csapás volt, de megemelem a kalapom előtte, amiért jó szezont zárt. Azt mondta, hogy soha nem fogja cserbenhagyni a csapatot” – nyilatkozta Nagelsmann.

Manu hihetetlenül sok címet nyert, igazi aurája van, hatalmas név

– tette hozzá.

A visszatérése ugyanakkor feszültséget is okozhat, mert Baumann, a Hoffenheim 35 éves kapusa a múlt héten még úgy fogalmazott, Nagelsmann biztosította, hogy ő lesz a kezdőkapus a vb-n. A tapasztalat viszont Neuer mellett szól, mivel 124 válogatott mérkőzésével szemben Baumann csak 11-szer lépett pályára.

A német lapok szerint Neuer 40 évesen a hírnevét kockáztatja a visszatérésével. Ugyanakkor a Spiegel szerint például ezzel a bátorsággal tényleg rászolgált arra, hogy példaképként tekintsenek rá.

A csapatkapitány Joshua Kimmich, két helyettese, Kai Havertz és Antonio Rüdiger lesz.

A keret legfiatalabb tagja a Bayern München játékosa, a 18 éves Lennart Karl, aki eddig két válogatott mérkőzésen lépett pályára.

A névsor érdekessége, hogy bekerült Maximilian Beier és Nadiem Amiri is, akiket eddig ebben az évben még nem vettek figyelembe a nemzeti csapatnál.

Íme a németek programja

A felkészülés szerdán kezdődik a bajorországi Herzogenaurachban, jövő vasárnap pedig Mainzban már felkészülési mérkőzés következik Finnországgal, majd június 6-án Chicagóban az Egyesült Államokkal.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő viadalon Németország az E csoportban szerepel, és június 14-én Curacao ellen kezdi meg szereplését. Hat nappal később Elefántcsontparttal, míg június 25-én Ecuadorral játszik.