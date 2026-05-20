A buli, amire 22 évet kellett várni – a klublegenda is az utcán ünnepelte az Arsenal bajnoki címét

Ezrek tódultak az utcákra kedden este Észak-Londonban, miután

az Arsenal 22 év szünet után újra megnyerte az angol labdarúgó Premier League-et.

A londoniak 14. bajnoki trófeája azáltal vált biztossá, hogy legfőbb üldözőjük, a Manchester City csak 1–1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. Az Arsenal futballistái a klub edzőközpontjában nézték végig a sorsdöntőnek bizonyult meccset, majd a lefújás után óriási ünneplésbe csaptak.

A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók közben az Emirates Stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görögtüzeket gyújtottak, és a bajnokcsapatot éltették.

Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók.

A pillanat, amikor eldőlt a bajnoki cím sorsa:

Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.