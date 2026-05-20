Pótlóbuszok helyett újra vonatok közlekednek Ajka és Veszprém között május 30-tól – adta hírül Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A bejelentés értelmében a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai vasúti fővonal végre újra teljes hosszában járható lesz.

A forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indulnak meg, így tesztelve május 29-én a felújított szakasz berendezéseinek biztonságos és hibamentes működését. Ezt követően indulnak újra a menetrend szerint közlekedő vonatok, melyekkel óránként lehet majd utazni Veszprém és Ajka között.

Felújították, mégis le kellett zárni

A bejelentés többéves kálváriát zár le, mely a miniszter szerint „tökéletes lenyomata volt az elmúlt évek vasútellenes közlekedéspolitikai korszakának”.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, 2024-ben le kellet zárni a Veszprém és Ajka közötti vasúti szakaszt, mert az esőzések alámosták a pályát. Ebben az a különösen bosszantó, hogy az érintett pár száz méteres szakaszt 2018-ban már egyszer felújították az alépítmény problémái miatt, az ágyazat alatti rétegektől a vezetékekig az utolsó szegig. Emiatt akkor, 2018 nyarán, két és fél hónapig nem jártak a vonatok.

A kivitelező a felújítás során jelezte: szükség lesz egy II. ütemre is, egy előre nem látott szivárgó szakasz miatt, aminek elhárítását a forgalom leállítása nélkül is lehetne orvosolni. A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy amennyiben ezt nem oldják meg, akkor rövid időn belül visszatérhetnek az eredeti problémák. Nem oldották meg, a problémák pedig vissza is tértek.

Végül pár hónap alatt befejezték

A minisztérium végül azt ígérte, hogy a 2024-es felújítás fél évig tart majd, de aztán Vitézy Dávid szerint több mint egy évig nem történt semmi.

Végül 2026 februárban történt szerződéskötés, és három hónap alatt megvalósul a javítás. Azaz maga az építkezés alig néhány hónapot vett igénybe, a teljes folyamat a minisztérium hozzáállása, az elmaradt döntések és a felkészületlenség miatt mégis több mint másfél évig tartott

– tette hozzá Vitézy, aki szerint ez is jól mutatja, hogy Lázár János idején nemcsak regionális vasútvonalakat zártak be, hanem a vasútellenesség a legfontosabb fővonalakat sem kímélte.