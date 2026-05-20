Változtat a Google, mindenkit érint: megszűnik a webes keresés eddig ismert formája

Május 19-én vette kezdetét az évente megrendezett Google I/O konferencia, ahol a keresőóriás rendre leleplezi a legújabb fejlesztéseit, és az idei rendezvény keretében a vállalat bejelentette a Google Kereső teljes megújulását, aminek középpontjában – nem meglepő módon – a mesterséges intelligencia áll – írja a TechCrunch.

Hamarosan mindenki számára elérhetővé válik az „intelligens keresőmezőnek” nevezett újdonság, amely a Google szerint az eddigi legnagyobb változás a Google Kereső 25 évvel ezelőtti bevezetése óta.

Linkek helyett interakítv élmény

A mesterséges intelligencia jelenléte a keresések során persze már nem számít újdonságnak, hiszen egy ideje magyarul is elérhető többek között az AI-alapú áttekintés funkció, ami forrásokra hivatkozva „válaszol” a kereséseinkre, a begyűjtött információk alapján összefüggő mondatokban reagálva, anélkül, hogy linkeket kellene lekattintani, de a frissen bejelentett változás még ennél is radikálisabb lesz.

A Google Kereső új verziója minden korábbinál jobban a háttérbe szorítja az évtizedek alatt megszokott, a weboldalakra mutató, rangsorolt linkek rendszerét, és a mesterségesintelligencia-alapú „interaktív élmények” kerülnek az előtérbe.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy linkek listája helyett egyre többször jelenik majd egy kibővített keresőmező, ami olyan társalgás jellegű lekérdezéseket tesz majd lehetővé, amelyeket jelenleg a különböző MI-alapú chatbotok (ChatGPT, Gemini, Copilot stb.) biztosítanak. A Google tájékoztatása szerint a kereső a bepötyögött szöveg alapján maga dönti el, hogy mikor milyen keresési módot alkalmazzon, ha tehát azt észleli, hogy a felhasználó inkább „beszélgetni” szeretne, akkor a rendszer ehhez igazodik, megadva ennek a lehetőségét, sőt, a bemutató során kiderült az is, hogy a már említett AI-alapú áttekintés esetében is lehetőség lesz pontosító kérdések feltételére.

Ezt fogja kiegészíteni az Antigravity nevű környezet integrálása, amely eddig nem látott vizualizációs képességekkel ruházza fel a Google Keresőt. A Google által futtatott demóban a fekete lyukakra rákeresve például a mesterséges intelligencia készített illusztrációt az AI-alapú áttekintés szövege mellé. A vállalat szerint ezzel a megoldással a kereső lényegében egy interaktív weboldallá válik, ahol a témában feltett újabb és újabb kérdésekre valós időben készített, saját maga által generált grafikonokkal, ábrákkal vagy akár rövid szemléltető videókkal reagálhat a keresőmotor.

A Google emellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók az Antigravity segítségével mini alkalmazásokat építsenek közvetlenül a Google Keresőben, méghozzá pusztán nyelvi parancsok használatával. A TechCrunch beszámolója szerint például létrehozható lesz olyan étkezéstervező alkalmazás, ami a naptárból származó információk felhasználásával segít összeállítani egy étrendet, kiegészítve azzal, hogy az adott étkeket mikor érdemes elfogyasztani, és mindez megspékelhető lesz egy saját igényeket figyelembe vévő fitneszalkalmazással is.

Ez a képesség ugyanakkor először csak azoknak lesz elérhető, akik hajlandóak fizetni, tehát a Google AI Pro és Ultra csomaggal rendelkező felhasználóknak, kezdésnek kizárólag az USA-ban.

Jönnek az ügynökök, veszélyben a tartalomgyártók

A Google emellett ügynöki képességekkel is felvértezi a keresőt, hogy még kevesebb időt kelljen tölteni a hagyományos, listába szedett kék linkek lekattintásával.

A nyáron érkező újdonsággal elméletileg több „információs ügynök” is létrehozhatóvá válik a Google Keresőn belül, hogy aztán a hét minden napján, 24 órában dolgozhassanak, folyamatosan nyomon követve az interneten történő változásokat, ártesítéseket küldve az esetleges új információkról. A Google szerint ezek az ügynökök többek között használhatók lesznek arra, hogy könnyedén követhetők legyenek az olyan piaci mozgások, mint például az valuta- vagy részvényárfolyamok változása.

A TechCrunch cikke az újdonságok kapcsán kiemeli, hogy ezek jó eséllyel még tovább tizedelik a Google-ről a kiadókhoz irányuló forgalmat, aminek a csökkenése már az az AI-alapú áttekintés megjelenésével is jelentőssé vált, ráadásul idő sincs alkalmazkodni a változásokhoz, hiszen a megreformált keresés már májusban elérhetővá válik, az Antigravity-alapú generatív felület pedig a nyáron debütál.