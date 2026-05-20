A magyar dolgozók többsége úgy érzi, egyre kevesebbet ér a fizetése

A wherewework.hu karrierplatform fizetési elégedettséget és munkahelyi biztonságérzetet vizsgáló kutatása szerint a magyar munkavállalók visszajelzéseiben erősen megjelenik a pénzügyi és egzisztenciális bizonytalanság érzete:

a dolgozók 62 százaléka gyengébb vásárlóerőről számol be,

52% elégedetlen a fizetésével, míg

43% nem érzi biztonságban jelenlegi pozícióját a következő 12 hónapban.

A munkáltatói transzparenciára és munkavállalói visszajelzésekre épülő friss regionális kutatás öt piac – Magyarország, Románia, Bulgária, Görögország és Moldova – munkavállalóinak pénzügyi helyzetét, fizetési elégedettségét, munkahelyi biztonságérzetét, munkahelyváltási szándékait, valamint az AI-hoz való hozzáállását vizsgálta. A 2026 áprilisában készült kutatás célja a készítők szerint az volt, hogy átfogó képet adjon arról, hogy hogyan látják jelenlegi munkaerőpiaci helyzetüket a régió munkavállalói egy gazdaságilag bizonytalan és technológiailag gyorsan változó környezetben.

A magyar eredmények alapján

a megkérdezettek közel 40 százaléka legalább 11–20 százalékos béremelést tartana szükségesnek ahhoz, hogy igazságosabbnak érezze jelenlegi kompenzációját,

további 29% pedig 21–30 százalékos emelést várna el.

Az adatok alapján a válaszadók többsége nem feltétlenül kiugró béremelést vár, hanem azt szeretné érzékelni, hogy fizetése újra képes követni a mindennapi élet költségeit és az elmúlt évek inflációs hatását.

Romlott a dolgozók anyagi helyzete

A kutatás alapján a válaszadók jelentős része az elmúlt 12 hónap során romló pénzügyi helyzetről és gyengülő vásárlóerőről számolt be. Közel egyharmaduk úgy érzi, hogy fizetése legfeljebb az alapvető kiadások fedezésére elegendő – vagy még arra sem –, miközben további 40% csak tudatos költekezés mellett tud elfogadható életszínvonalat fenntartani. A legnagyobb pénzügyi nyomást a megélhetési költségek emelkedése jelenti:

36% szerint a fizetések nem tartottak lépést az inflációval,

27% pedig elsősorban a mindennapi kiadások drágulását nevezte meg fő problémaként.

A válaszok alapján a gazdasági bizonytalanság érzete is erősen jelen van: a megkérdezettek közel ötöde ezt nevezte meg elsődleges pénzügyi stresszforrásként. A nyitott válaszokban rendszeresen visszatért az az érzés, hogy az egyre növekvő munkaterheléshez és felelősséghez nem társul valódi anyagi előrelépés.

A regionális bérkülönbségek miatt felértékelődött a távoli munkavégzés

A felmérésből erősen kirajzolódik a regionális bérkülönbségek problémája és a rugalmasság felértékelődése is. A válaszadók 19 százaléka jelenleg a rugalmas munkarendet vagy a távoli munkavégzést tartja a legfontosabb juttatásnak, ami a legmagasabb arány az összes válaszlehetőség között. A nyitott válaszok alapján ez sok esetben már nem kényelmi kérdésként jelenik meg, hanem gazdasági alkalmazkodási eszközként. Többen jelezték, hogy Kelet-Magyarországon vagy vidéki térségekben ugyanazért a munkáért lényegesen alacsonyabb fizetés érhető el, miközben a megélhetési költségek egyre kevésbé különböznek az ország egyes régiói között. Több válaszadó konkrétan arról írt, hogy Budapesten vagy Nyugat-Magyarországon ugyanabban a pozícióban akár 50 százalékkal magasabb fizetés is elérhető lenne, ezért a hibrid munkavégzés és a rugalmasság egyre inkább pénzügyi és életminőségi kérdéssé válik.

Így viszonyulnak az AI-hoz a munkavállalók

A pénzügyi bizonytalanság erősödése mellett a magyar munkavállalók meglepően pragmatikusan viszonyulnak az AI-hoz. A válaszadók 26%-a szerint az AI segíteni fog abban, hogy hatékonyabban dolgozzon, további 23% pedig arra számít, hogy a technológia a feladatai egy részét átalakítja. Ezzel szemben mindössze 12% érzi úgy, hogy az AI sérülékenyebbé teheti jelenlegi munkakörét. A kutatás alapján a legtöbb munkavállaló nem közvetlen egzisztenciális fenyegetésként tekint a technológiára, hanem olyan eszközként, amely növelheti a produktivitást vagy átalakíthatja a napi munkavégzés bizonyos elemeit.

Sokan váltanának munkahelyet

A munkahelyváltási hajlandóság továbbra is magas: a válaszadók 26 százaléka aktívan keres új állást, további 36% pedig nyitott lenne a váltásra egy megfelelő ajánlat esetén. A munkahelyváltás legerősebb motivációja egyértelműen a magasabb fizetés.A válaszadók 57 százaléka ezt nevezte meg elsődleges szempontként. A kutatás egyik legerősebb HR- és employer branding-üzenete ugyanakkor, hogy a magyar munkavállalók egyre nyíltabban jelzik: a béren kívüli juttatások önmagukban már nem elegendők. A válaszadók 14 százaléka kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy számára a juttatások kevésbé fontosak, mint maga a fizetés – ez a legmagasabb arány a teljes régiós kutatásban.

Érdemes figyelniük a munkáltatóknak a dolgozóktól érkező jelzésekre

„A kutatásból az látszik, hogy a magyar munkavállalók ma már sokkal érzékenyebben reagálnak a fizetések reálértékére és a megélhetési költségekre. A munkáltatói transzparencia szempontjából ez azért fontos jelzés, mert a munkavállalók egyre nyíltabban fogalmazzák meg, hogy mit tartanak valós értéknek egy munkahelyen: kiszámítható kompenzációt, rugalmasságot és hosszú távú stabilitást. Bízunk benne, hogy az ilyen típusú visszajelzések nemcsak pontosabb képet adnak a munkaadóknak a munkavállalói elvárásokról, hanem hozzájárulhatnak egy átláthatóbb és kiegyensúlyozottabb munkaerőpiaci környezet kialakulásához is” – kommentált a kutatást készítő csoport vezérigazgatója, Costin Tudor.

A kutatás alapján a vizsgált piacokon sok tekintetben hasonló munkavállalói visszajelzések jelentek meg a fizetésekkel, a megélhetési költségekkel és a munkahelyi bizonytalansággal kapcsolatban, ugyanakkor Magyarország több szempontból is kiemelkedett a régiós összevetésben. A magyar válaszadók közel ötöde (19%) a rugalmas munkavégzést tartja jelenleg a legfontosabb juttatásnak, ami magasabb arány, mint Romániában (13%), Bulgáriában (12%), Görögországban (15%) vagy Moldovában (11%). Az AI-jal kapcsolatos bizonytalanságérzet ugyanakkor Magyarországon alacsonyabb volt több más vizsgált piachoz képest: míg a magyar válaszadók 12 százaléka érezte sérülékenyebbnek a munkakörét az AI miatt, ez az arány Bulgáriában 18%, Romániában pedig 17% volt.

