„Nem tudtam reálisan gondolkozni, ezért vágtam le az ujját” – az újpesti gyilkos megindokolta, miért csonkította meg a felesége holttestét

A mai napig hányingerrel tölt el az, hogy hátulról támadt rá. Álmomban gyakran előjön a vértócsának a látványa. Hatvannégy évesen ugyanolyan veszélyes lesz, és most a saját életünket veszélyben érzem miatta. Megfenyegetett bennünket, hogy elvágja a torkunkat, és ennek az esélye félelemmel tölt el életem végéig

– ezt közölte a bírósággal ügyvédje, Schwarz Dóra révén annak a nőnek a gyermeke, akit brutálisan kivégeztek és megcsonkítottak Újpesten.

Szerdán a Fővárosi Törvényszéken megkezdődött N. Balázs büntetőpere, aki másfél évvel ezelőtt lemetszette a halott feleségének a hüvelykujját, hogy a későbbiekben is feloldhassa annak telefonját és hozzáférjen a netbankjához.

Eljátszotta a pénzt

N. Balázs három évvel ezelőtt vette feleségül a többgyermekes asszonyt, akivel egy újpesti albérletben élt. Nem született közös gyermekük, és az együttlétük anyagi terheit zömében a nő vállalta. Az asszony a saját fizetését is meghaladó anyagi támogatást nyújtott a férjének, kölcsönt is felvett neki, amikor az börtönben ült. A férfi az egyik nap egy kaszinóban szerencsejátékon elveszítette azt a pénzt, amiből a lakbért kellett volna fizetniük. A nő ettől olyan dühös lett, hogy többször is megütötte a férfit, és azt követelte tőle, hogy költözzön el a lakásból.

Daróczi Márta ügyész a vádbeszédében felidézte: