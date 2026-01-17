Kőművesként dolgozott, megküzdött a depresszióval, de megtartotta az édesanyjának tett ígéretet a PL brazil gólvágója

Amikor a nyáron hét év után, a Tottenham kedvéért elhagyta a csapatot a vezetőedző, Thomas Frank, majd lelécelt a csapatkapitány Christian Norgaard (az Arsenal lett az új klubja) és az előző idényben összesen 39 gólt termelő Bryan Mbeumo (Manchester United), Yoane Wissa (Newcastle United) páros, sokan úgy érezték, a tavaly a Premier League 10. helyén végző Brentfordnak idén kiesési gondjai lehetnek.

Ehhez képest 21 forduló után a Brentford az ötödik helyen – az előző idényben ez a pozíció Bajnokok Ligája-indulást ért – feszít, és az elmúlt hat bajnokiján 14 pontot szerzett, ebben az időszakban ennél többet csak az éllovas Arsenal szedett össze.

Vagyis a Frank helyére lépő, korábban a pontrúgásokért felelős edzőként dolgozó Keith Andrews egyelőre remek munkát végez, a 2024 nyarán – akkor klubrekordot jelentő – 33 millió euróért leigazolt Igor Thiago pedig lehengerlő hatékonysággal ügyködik az ellenfelek kapuja előtt.

Második PL-idénye, de már rekorder lett

A 24 éves csatár a legutóbbi két meccsen, az Everton és a Sunderland ellen összesen ötször volt eredményes, így már 16 gólnál jár, és ő jegyezte a Brentford bajnoki góljainak közel 46 százalékát. 16 góljával máris felállított egy rekordot a Premier League-ben, ennyit ugyanis egyetlen brazil játékos sem szerzett egy idényen belül, vagyis olyan neveket utasított maga mögé, mint Gabriel Jesus, Roberto Firmino vagy Gabriel Martinelli – és még van 17 meccse, hogy tovább pörgesse a számlálót.

Az összes idei bajnoki gólja:

„Üde színfolt a játéka. Fizikailag tekintélyt parancsoló, gyors és erős, de technikailag is képzettebb, mint azt az emberek elsőre gondolnák róla. Jól bánik a labdával, ballal és jobbal is egyformán gólveszélyes, és látszik rajta, hogy duzzad az önbizalomtól. Fantasztikus számokat produkál, igazán büszke lehet erre” – méltatta Igor Thiagót a korábbi Liverpool-középpályás, a jelenleg szakkommentátorként dolgozó Danny Murphy.

Aki arra gondolhatott, hogy a 16 gól nemzetközi összevetésben is pofásnak számít, a topligákból csak Erling Haaland, Kylian Mbappé és Harry Kane küldte ennél többször középkezdéshez az ellenfeleket.

Megtanulta értékelni az élet apró és nagy dolgait