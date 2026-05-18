„Sikerült a holdra szállásunk” – kisvárosi tündérmese Németországban, története során először jutott élvonalba az Elversberg

Az SV 07 Elversberg története során először feljutott a német labdarúgás élvonalába. A másodosztályban a Schalke 04 bajnoki címe és feljutása már korábban biztossá vált. A vasárnapi, utolsó fordulóban az Elversberg, a Hannover 96 és az SC Paderborn harcolt a második helyért. A legkedvezőbb helyzetben előbbi volt, és

mivel házigazdaként 3-0-ra nyert a Preussen Münster ellen, fennállása során először a Bundesligában szerepelhet.

Igazi tündérmese, amit az Elversberg véghezvitt. A mindössze 13 ezer fős település csapatát ugyan 1907-ben alapították, de a harmadosztályban mindössze két szezonja volt, míg a Bundesliga 2-ben három – a legutóbbi három évben.

Sok nehezítő tényező volt, így is sikerült

Már egy éve is nagyon közel volt a feljutáshoz, azonban az utolsó pillanatokban elbukta a csapat a Heidenheim elleni osztályozót. Távozott aztán a klubot korábban nem látott magasságokba emelő Horst Steffen vezetőedző, illetve a csapat házi gólkirálya, Fisnik Asllani is, de mindez nem látszott meg a teljesítményen, immár Vincent Wagnerrel a kispadon kilenc meccsből hét győzelemmel rajtolt az Elversberg a másodosztályban – és a negyedik helynél hátrébb egyszer sem álltak a szezon során. A szezon során egy másik meghatározó játékos távozott, Younes Ebnoutalibot elvitte ugyanis az élvonalbeli Eintracht Frankfurt.

Erre Lukas Petkov lépett előre, aki a 13 bajnoki góljából 11-et, a hét asszisztjából pedig ötöt tartogatott a tavaszra.

Mint a holdra szállás

64 góljával az Elversberg szerezte a legtöbb gólt, a 39 bekapott találatnál pedig csak a bajnok Schalke védelme teljesített jobban.

Az elmúlt két napban kicsit izgatott voltam. Különleges dolgot értünk el. Egy barátom azt mondta a héten: „Ha az Elversberg feljut, az olyan, mintha a Holdra repülne”. Sikerült a holdra szállásunk

– mondta a Skynak Wagner.

A Paderborn végzett a másodosztály harmadik helyén, így a VfL Wolfsburg ellen osztályozót játszhat. Az élvonalból a Heidenheim és a St. Pauli esett ki.