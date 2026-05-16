Trónfosztás az NB I-ben: az ETO lett a bajnok

Az ETO FC Győr nyerte meg a labdarúgó NB I 2025-26-os szezonját, miután a záró fordulóban idegenben legyőzte a Kisvárdát. Az előző hét idényben aranyérmes Ferencváros is nyert, de így is a második helyen zárt, míg a Paksé lett a bronzérem. A Debrecen végzett negyedikként, így majd a nemzetközi kupában szerepelhet, a kupadöntős ZTE pedig az ötödik lett. A győriek 2013 után nyerték meg ismét a bajnokságot.