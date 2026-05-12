Neymar is bekerült a brazil válogatott bő keretébe

Neymar a Santos játékosaként.
2026. 05. 12. 17:11
Neymar is bekerült a brazil labdarúgó-válogatott kibővített világbajnoki keretébe, adta hírül az MTI.

Carlo Ancelotti 55 névből álló listát készített, akikből a világbajnokságra utazó csapat áll majd. A 34 éves támmadó 128-szor képviselte hazáját, 79 góljával minden idők legeredményesebbje, de utoljára 2023 októberében szerepelt a csapatban, egy Uruguay elleni vb-selejtezőn.

Akkor szalagszakadást szenvedett, de ezt követően is folyamatosan sérülésekkel küzdött. A kicsapongó magánéletéről is híres Neymar számára szent ügy a válogatott, akkor is felbukkant a lelátókon, ha nem került be a keretbe. A támadó egyébként 2025 januárjában tért vissza a nevelőegyesületéhez, a Santoshoz.

A június 11-én rajtoló világbajnokságon a brazilok Marokkó, Haiti és Skócia csapataival játszanak.

