Neymar is bekerült a brazil válogatott bő keretébe

Carlo Ancelotti 55 névből álló listát készített, akikből a világbajnokságra utazó csapat áll majd. A 34 éves támmadó 128-szor képviselte hazáját, 79 góljával minden idők legeredményesebbje, de utoljára 2023 októberében szerepelt a csapatban, egy Uruguay elleni vb-selejtezőn.
Akkor szalagszakadást szenvedett, de ezt követően is folyamatosan sérülésekkel küzdött. A kicsapongó magánéletéről is híres Neymar számára szent ügy a válogatott, akkor is felbukkant a lelátókon, ha nem került be a keretbe. A támadó egyébként 2025 januárjában tért vissza a nevelőegyesületéhez, a Santoshoz.
A június 11-én rajtoló világbajnokságon a brazilok Marokkó, Haiti és Skócia csapataival játszanak.
Kapcsolódó
Hiába röhögnek rajta Európában, Brazíliában Neymarnak még jöhet egy utolsó nagy szamba
A tehetségét soha senki sem vitatta, a profizmusát annál többen. Dicstelenül távozott Barcelonából és Párizsból is, a szaúdi kalandja pedig valódi katasztrófa volt. Lassan sehová sem kell a korábbi világklasszis, de egy utolsó szamba a nevelőegyesületében mindenkinek jól jöhet.