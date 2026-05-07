Kompany az elmaradt büntetőről: Ha egy kis józan ésszel nézzük mindkét kezezést, az egyszerűen nevetséges!

A Paris Saint-Germain szerdán 1-1-es döntetlent játszott Münchenben, így végül 6-5-ös összesítéssel jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A visszavágó első félidejében különleges helyzet állt elő, mert Vitinha felszabadítási kísérlete során Joao Neves kezébe bikázta a labdát. Noha van erről külön cikkely a labdarúgás szabálykönyvében, sokan égbekiáltó igazságtalanságnak tartják az elmaradó büntetőt.

Kompany ennél sokkal kimértebben nyilatkozott a témában, mert első körben gratulált a címvédő PSG-nek a továbbjutáshoz, valamint azt emelte ki, hogy a két csapat nagyon kiélezett meccseket játszik egymással.

„Mindent beleadtunk, az apró részletek döntöttek a mérkőzésen. Meg kell vizsgálnunk azokat a játékhelyzeteket, amelyekről a játékvezetők döntöttek a két mérkőzés során. Ez soha nem lehet kifogás mindenre, de számít. Ha megnézzük mindkét mérkőzést, valószínűleg túl sok minden ellenünk szólt” – mondta a TNT Sportnak a Bayern München vezetőedzője.

Arra külön kitért, hogy két év alatt ötször játszottak a PSG-vel, ebből kétszer nyertek és kettő alkalommal veszítettek. Ugyanakkor éppen ezért tartja meghatározónak, hogy a párizsi találkozón egy hasonlóan kétes helyzetben megkapta a büntetőt a PSG.

„Azt hiszem, a kézzel való játék helyzeteket illetően értem a szabályokat. Az elsőnél (Davies kezezésénél), először a testére pattant a labda, közelről jött a lövés, majd a kezére pattan. Azt mondták, a beadás pályája miatt ítéltek tizenegyeset. Aztán a második (Nevesnél a visszavágón), a keze ott fent van, de mivel a saját csapattársától jött, nem tizenegyes.

De ha egy kis józan ésszel nézzük mindkét kezezést, az egyszerűen nevetséges. Nem ez határozza meg az egész mérkőzést, de végül is egygólos különbségről van szó.

Bizonyára rengeteget vitáznak még az esetről, de a tényen ez már nem változtat: a Paris Saint-Germain játszik május 30-én az Arsenallal Budapesten, hogy megnyerje a BL-t.