Nemcsak BL-döntőbe jutott, hanem rekordot is döntött a PSG sztárja

A Paris Saint-Germain szerdán 1-1-es döntetlent játszott Münchenben, így végül 6-5-ös összesítéssel jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A mérkőzésen már a harmadik percben vezetett a PSG, amely annak köszönhető, hogy Hvicsa Kvarachelia tökéletesen szolgálta ki Ousmane Dembélét.

Ezzel rekordot ért el a sorozatban, ugyanis az első futballista lett, aki hét egymást követő egyenes kieséses szakaszban lejátszott meccsén gólt lőtt vagy gólpasszt adott az ESPN szerint. Emellett összesen 16 gólból vette ki a részét egy szezon alatt, amivel beállította Kylian Mbappé rekordját is.

🚨🇪🇺 Only one player in UCL history recorded a goal contribution in 7 consecutive knockout games. Khvicha Kvaratskhelia. 🇬🇪 pic.twitter.com/P6VQnyr3QL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

A budapesti BL-döntőben az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz a PSG ellenfele május 30-án. Legutóbb a Real Madridnak sikerült megvédenie a címét a BL-ben, a spanyolok 2016 és 2018 között sorozatban három alkalommal is megnyerték a sorozatot.