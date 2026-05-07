bajnokok ligájabayern münchenfocihvicsa kvarachelia
Foci

Nemcsak BL-döntőbe jutott, hanem rekordot is döntött a PSG sztárja

Hvicsa Kvarachelia a Bayern München ellen.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Hvicsa Kvarachelia a Bayern München ellen.
24.hu
2026. 05. 07. 13:28
Hvicsa Kvarachelia a Bayern München ellen.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Hvicsa Kvarachelia a Bayern München ellen.
Hvicsa Kvarachelia olyat tett a Bajnokok Ligájában, amit korábban még senki.

A Paris Saint-Germain szerdán 1-1-es döntetlent játszott Münchenben, így végül 6-5-ös összesítéssel jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A mérkőzésen már a harmadik percben vezetett a PSG, amely annak köszönhető, hogy Hvicsa Kvarachelia tökéletesen szolgálta ki Ousmane Dembélét.

Ezzel rekordot ért el a sorozatban, ugyanis az első futballista lett, aki hét egymást követő egyenes kieséses szakaszban lejátszott meccsén gólt lőtt vagy gólpasszt adott az ESPN szerint. Emellett összesen 16 gólból vette ki a részét egy szezon alatt, amivel beállította Kylian Mbappé rekordját is.

A budapesti BL-döntőben az Atlético Madridot kiejtő Arsenal lesz a PSG ellenfele május 30-án. Legutóbb a Real Madridnak sikerült megvédenie a címét a BL-ben, a spanyolok 2016 és 2018 között sorozatban három alkalommal is megnyerték a sorozatot.

Kapcsolódó
Joao Pinheiro nem ítélt tizenegyest a Bayern Münchennek a PSG ellen és jól tette.
BL-elődöntő: ezért nem járt tizenegyes a Bayernnek a PSG-játékos kezezése után
Játékos, edző és szurkoló is büntetőért kiáltott a címvédő elleni visszavágón, de a szabályok szerint valóban nem történt kezezés.

Ajánlott videó

Az MLSZ bevonása nélkül lett magyar a Fradi argentin védője

Friss

Népszerű

Összes
Palkovics László másképp emlékszik, mint Szijjártó Péter: téma volt a kormányüléseken az akkugyárak szennyezése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik