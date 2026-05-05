Feltűnt egy szőke tinédzser a Bayern München edzésén

05 May 2026, Bavaria, Munich: Soccer: Champions League, Bayern Munich - Paris Saint-Germain, semi-final, second leg. FC Bayern press conference at Säbener Straße. Coach Vincent Kompany (Bayern Munich) in action. Photo: Sven Hoppe/dpa
Vincent Kompany jó híreket kapott a szerdai BL-meccs előtt
2026. 05. 05. 17:24
Egy hete az utóbbi évek egyik leglátványosabb Bajnokok Ligája-mérkőzésével rukkolt elő a Bayern München, amely 5-4-es vereséget szenvedett a Paris Saint-Germain vendégeként. Az elődöntő szerdai visszavágója előtt nagyon fogadkoznak a németek, közben pedig a Bild arról írt, hogy a keddi edzésen váratlanul feltűnt egy ismeretlen srác is a pályán.

De ki ez a fiatalember? – tette fel a kérdést a Bild, amely rácsodálkozott a Säbener Strassén található edzőpályára a másodedző Aaron Danks kíséretében megérkező szőke, nyúlánk fiatalemberre.

Aztán a lap gyorsan kiderítette, hogy az új arc nem más, mint a 15 éves Coby Danks, a másodedző fia.

Coby először 2025 májusában hívta fel magára a figyelmet, amikor a bajnoki cím megünneplését követően hajnalban egy kakadut ábrázoló porcelánszoborral fotózták le.

A müncheni Käfer étteremből előbb elcsent, majd a tulajdonos által nagyvonalúan odaajándékozott szobor azóta is a csapat kabalája, amelyet nyáron még az Egyesült Államokba is elvittek magukkal a játékosok…

A lap azt írta, az edzés jó hangulatban telt el, és jó híreket is kapott Vincent Kompany edző, aki az odavágón nem ülhetett le a kispadra eltiltása miatt, szerdán azonban nem csupán rá, de néhány visszatérőre is számíthat a csapat.

A 18 éves Lennart Karl majdnem négy héttel a jobb combhajlító izmának elszakadása után újra edzésre jelentkezett, de van remény a 32 éves portugál Raphaël Guerreiro szereplésére is, aki felépült egy kisebb combizomszakadásból.

