Véget ért Mbappé szezonja? Közleményt adott ki a Real Madrid

Jose Luis Contreras / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Futó Csaba
2026. 04. 27. 13:35
Izomsérülést szenvedett a bal lábában Kylian Mbappé. A Real Madrid labdarúgócsapatának francia csatára a Betis elleni 1-1-es döntetlen során, a meccs hajrájában jelezte edzőjének, hogy cserét kér, a klubja pedig hétfőn közölte a combizom-sérülés tényét, azt azonban nem tudni, mennyi időt hagy ki.

Az El Chiringuito adásában ugyanakkor már elhangzott, hogy könnyen lehet, a szezonban már nem látjuk – a klubjában, merthogy a vb-re várhatóan felépül. 

A Real Madrid már csak egy sorozatban van talpon, de a bajnokságban öt fordulóval a vége előtt 11 pont a csapat hátránya az éllovas Barcelona mögött. A csapatra még az Espanyol, a Barcelona, az Oviedo, a Sevilla és az Athletic Bilbao elleni bajnokik várnak. A Real előnye kilenc pont a harmadik Villarreallal szemben.

A francia lapok érthetően már aggodalmasabban számoltak be minderről, az RMC Sports és a Le Parisien is aggasztónak nevezte a helyzetet szűk két hónappal a világbajnokság rajtja előtt. A torna nyitómeccse június 11-én lesz. A francia válogatott, amelynek a csatár a csapatkapitánya, az I csoportban sorrendben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával meccsel.

Mbappé a klubszezonban 41 meccsen 41 gólt szerzett és van hat gólpassza is. Korábban is volt már izomsérülése, valamint a térdével is bajlódott, eddig összesen hét meccsről hiányzott a Realból.

