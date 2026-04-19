A Liverpool labdarúgócsapata 2-1-re nyert a rivális Everton otthonában a Premier League 33. fordulójában: a győztes gólt a 100. percben szerezte Virgil van Dijk. A meccs során két játékos is hordágyon hagyta el a pályát.

Címvédés helyett a Bajnokok Ligája-indulásért csatázik a Pool, amely ebben a szezonban trófea nélkül marad, miután a hét közben a BL-ből is kiesett a PSG elleni párharcban. A csapat magyarjai közül Szoboszlai Dominik kezdett, Kerkez Milos és Pécsi Ármin a kispadon foglalt helyet.

Szoboszlainak ez a derbi volt a 100. meccse a Premier League-ben.

Szalah szerzett vezetést

A mérkőzés első húsz perce inkább a hazaiaké volt, Betónak volt egy veszélyes fejese, amit Mamardasvili védett bravúrral, majd a csatár egyszer ziccerbe került, de kis híján taccsra rúgta a labdát. A 24. percben igazi városi rangadó hangulat lett, Ndiaye és Szoboszlai akaszkodtak össze, mindketten a földre kerültek, az evertonos meghúzta közben a magyar középpályás haját is, úgy kellett őket szétválasztani – de megúszták lap nélkül.

Ndiaye a 27. percben betalált ugyan a vendégek kapujába, de les miatt érvénytelenítették a gólt. Nem sokkal később Gakpo szúrt el egy ziccert, de aztán visszaszerezte a labdát a Liverpool, a holland pedig egy parádés gólpasszal javított, az utolsó liverpooli derbijét játszó Mohamed Szalah az Everton új stadionját is felavatta.

Két-két gól és sérülés a második félidőben

Az 54. percben egyenlített ki az Everton, Beto bevetődve talált be. Ütközött közben Mamardasvilivel, a georgiai kapus pedig megsérült, hordágyon vitték le a pályáról, Woodman állt be a helyére, aki ebben a szezonban egy Ligakupa-meccsen védett, akkor a Pool, felforgatott kezdővel, 3-0-ra kikapott a Crystal Palace-tól.

A Liverpool próbálta megnyomni a hajrát, inkább az Everton tizenhatosa előtt zajlottak az események, azonban a hazai védelem sokáig eredményesen tartotta távol a kapujától a riválist.

Kerkez a 86. percben állt be, azt az Andy Robertsont váltotta, aki Szalahhoz hasonlóan a nyáron elhagyja a csapatot, így számára is ez volt az utolsó derbi. Közben egy ápolás zajlott a pályán és Branthwaite is hordágyon hagyta el a pályát. Chris Kavanagh tizenegy percet hosszabbított az ápolások miatt, a 98. percben pedig jött is egy meccslabda a Liverpoolnak: Kerkez lépett át egy passzt, a labda így Ngumohát találta meg, aki kapásból lőtt, de a kapu fölé célzott.

Így is a Liverpool örülhetett a végén, ugyanis Szoboszlai lövése szögletre vágódott, majd ő ívelte középre a sarokrúgást a 100. percben, Van Dijk pedig fejjel eldöntötte a meccset.

Arne Slot csapata így hétpontos előnyben van a hatodik Chelsea-vel szemben a BL-ért zajló versenyfutásban.

Potyogtak a gólok a másik két délutáni bajnokin

A negyedik helyen álló Aston Villa megőrizte hárompontos előnyét a Liverpoollal szemben, bár ehhez nagyot kellett küzdenie. Unai Emery csapata már 3-1-re is vezetett otthon a Sunderland ellen, a vendégek azonban a 86., majd a 87. percben is betalálva kiegyenlítettek. A ráadásban azonban Tammy Abraham maradt üresen egy beadásnál a kapu előtt és közelről a hálóba lőtt.

Rendkívül fontos győzelmet aratott a Nottingham Forest, amely 4-1-re verte az utolsó előtti helyen álló Burnley-t, így öt pontra elmozdult a már kiesőzónában tanyázó Tottenhamtől. Morgan Gibbs-White három gólt is szerzett, ő a harmadik Forest-játékos a PL-történelem során, akinek ez sikerült.

Az Európa Ligában egyébként majd az Aston Villa és a Nottingham Forest egymással meccsel az elődöntőben.

Premier League, 33. forduló Everton-Liverpool FC 1-2 (0-1) Aston Villa-Sunderland 4-3 (2-1) Nottingham Forest-Burnley 4-1 (0-1)