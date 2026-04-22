„Egyetlen percet sem vesztegethetünk el” – három légióst kitett a keretből a már kiesett Diósgyőr

A borsodi klub szombaton 5–0-ra kikapott hazai pályán a Debrecentől, és így biztossá vált, hogy az idény végén búcsúzik az élvonaltól. A mostani döntéssel – az utolsó három forduló eredményeitől függetlenül – a vezetőség már a következő bajnokságra készül.

A második csapatban edzhetnek

„A három légiósnak a DVTK második csapatában biztosítunk edzéslehetőséget, helyettük újabb diósgyőri akadémisták látogatják majd Takács Péter vezetőedző foglalkozásait” – fogalmazott Vincze Richárd sportigazgató az egyesület honlapján.

A három játékos mellett a szakmai stábban is történt változás, ugyanis közvetlenül a szombati vereség után Nebojsa Vignjevic vezetőedző munkája is véget ért a klubnál.

Egyetlen percet sem vesztegethetünk el, nekünk már nem a bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk

– tette hozzá Vincze Richárd.