„Nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem” – a kiesés után azonnal kirúgta edzőjét a Diósgyőr

Az élvonalból szombaton kiesett Diósgyőr labdarúgócsapata menesztette Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt.

Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen

– indokolta a döntést Vincze Richárd sportigazgató a klub honlapján.

Több lehetőséget kapnak a fiatalok

Az NB I-ből hátralévő három fordulóra az eddigi asszisztens edző, Takács Péter veszi át az irányítást. Vincze szerint a pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe, az újjáépítés folyamatába, emellett „észszerű keretek között” további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez jutnak.

Vingjeviccsel sem ment

Vignjevic március elején kieső helyen vette át a Diósgyőrt, amely

vezetésével egy döntetlen után sorozatban ötször kikapott a bajnokságban,

így szombaton a keleti rivális Debrecentől elszenvedett ötgólos vereség után matematikailag is megpecsételődött a miskolciak sorsa.