Dráma Olaszországban: nyakcsigolya-törést szenvedett a korábbi világbajnok fia

Jonathan Klinsmann balesete a Palermo ellen.
Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images
Jonathan Klinsmann balesete.
2026. 04. 21. 03:37
Jonathan Klinsmann balesete a Palermo ellen.
Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images
Jonathan Klinsmann balesete.
Nyakcsigolya-törést szenvedett Jürgen Klinsmann fia, Jonathan Klinsmann.

A korábbi német szövetségi kapitány, a játékosként világ- és Európa- bajnok Jürgen Klinsmann fia az olasz másodosztályú Cesena kapusa. Vasárnap a Palermo elleni bajnokin kivetődött egy labdáért, amikor nagyon szerencsétlenül ütközött az ellelnfelével. Komoly rúgást kapott a fejére, az ijesztő pillanatok után hosszasan ápolták, végül nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a pályáról.

Jonathan Klinsmann kórházba került, ahol a vizsgálatok kimutatták az első nyakcsigolya-törést, valamint a feje hátsó részén egy komolyabb vágást is. A további vizsgálatok mellett egy idegsebész szakorvos is segíti majd a 29 éves kapus gyógyulását.

A történtek dacára Klinsmann jól van, az Instagram-oldalán megköszönte a Cesena és a Palermo szurkolóinak szívhez szóló üzeneteit.

„Még sosem láttam ilyen játékvezetői döntéseket, pedig régóta a futballban vagyok” – nyilatkozta dühösen Robbie Keane, az FTC edzője, miután csapata elvesztette a Győr elleni aranyrangadót. De vajon szabályos volt-e Bánáti Kevin győztes gólja? Korábbi játékvezetőkkel elemeztük a vitatott szituációt.

Jogosan bírózott-e Robbie Keane a Győr Fradi elleni győztes gólja miatt?

