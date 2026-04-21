Dráma Olaszországban: nyakcsigolya-törést szenvedett a korábbi világbajnok fia

A korábbi német szövetségi kapitány, a játékosként világ- és Európa- bajnok Jürgen Klinsmann fia az olasz másodosztályú Cesena kapusa. Vasárnap a Palermo elleni bajnokin kivetődött egy labdáért, amikor nagyon szerencsétlenül ütközött az ellelnfelével. Komoly rúgást kapott a fejére, az ijesztő pillanatok után hosszasan ápolták, végül nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a pályáról.

🎥 The moment Jonathan Klinsmann suffered a fracture to his first cervical vertebra 💔 https://t.co/H012ZC0cb4 pic.twitter.com/t6p9qBYBx7 — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 20, 2026

Jonathan Klinsmann kórházba került, ahol a vizsgálatok kimutatták az első nyakcsigolya-törést, valamint a feje hátsó részén egy komolyabb vágást is. A további vizsgálatok mellett egy idegsebész szakorvos is segíti majd a 29 éves kapus gyógyulását.

A történtek dacára Klinsmann jól van, az Instagram-oldalán megköszönte a Cesena és a Palermo szurkolóinak szívhez szóló üzeneteit.