Jogosan bírózott-e Robbie Keane a Győr Fradi elleni győztes gólja miatt?

A Ferencváros vasárnapi, Győr elleni 1-0-s vereséggel végződő bajnokija után Robbie Keane, a fővárosiak edzője egyértelműen szabálytalannak vélte Bánáti Kevin győztes találatát. Hétfőn a Fradi a Fradi is közzétett a közösségi oldalán egy videót a meccs 82. percének történéseiről, amely felett feltette a kérdést:

Szerintetek szabályos gól volt?

A hozzászólók véleménye persze megoszlott. László úgy látta, Njie, a Győr játékosa „Az első lövésnél zavarta Dibuszt, na meg a védés után szerintem a kézfejéről pattan le a labda. Támadó kezezésnél nincs mérlegelés, szabálytalan és pont” (később még lesz szó erről, hogy már nem így szól az aktuális szabály.

Dénes feltette a kérdést, miért ne lett volna szabályos a gól? „Percekig vizsgálta a VAR!!!! Pillanatról pillanatra! Magatokban keressétek a hibát, ne a játékvezetésben! Nem a bíró lőtt az égbe 10 méterről, amikor csak a kapussal állt szemben…”

Furcsa módon azonban

a hozzászólók többsége ezúttal, ha úgy tetszik, magára hagyta Robbie Keane-t a véleményével. Hogy miért? Mert nemhogy szabályosnak vélték a találatot, hanem annál sokkal mélyebb problémákat vetettek fel.

30 forduló alatt 12 pontvesztés

Az általános vélemény szerint azért tök mindegy ki, mit gondol, mert nem ezen az egy jeleneten, a vereségen múlik a bajnokság végkimenetele, a sorozatban nyolcadik bajnoki cím, hanem a korábbi pontvesztéseken.

Hiszen a vasárnap esti rangadót megelőző 29 forduló alatt szokatlanul sok alkalommal, a mérkőzések több mint egyharmadán hullajtott el pontokat a Fradi – 11 mérkőzésen egészen pontosan 28-at (5 döntetlen és 6 vereség).

Legfőképp az fáj a szurkolóknak, hogy a tizedannyi költségvetéssel rajtoló Zalaegerszeg kétszer is elverte a kedvenceiket.

Dávid úgy érvelt: „Nem ezen ment el… erőtlen csapat nem fog bajnokságot nyerni. Egész tavasszal ezt láttuk. Értem én a magyar szabályra hivatkozást, de a többi csapatra is ez vonatkozik.”

Zozi szerint „Az egész ott szar, hogy nincs 5 minőségi magyar játékos, ezért meg fölösleges volt a magyar szabályt betartani. EL-ben nem kezdett 5 magyar a csapatban és meg is lehet nézni, hogy szerepeltünk. Amúgy meg tök mindegy, magyar szabály ide vagy oda, ennek a csapatnak már januárban bajnoknak kellett volna lenni, és nem eldobálni a pontokat. Ha nem leszünk bajnokok, hát azt valahol meg is érdemeljük.”

Kikértük három korábbi játékvezető véleményét

Mindenesetre honlapunk Robbie Keane éles kritikája miatt a két másodperces esetet felbontotta a négy vitatott pillanatra és kikérte három korábbi játékvezető véleményét. Ugyan az MLSZ előírása miatt nevüket is felvállalva egyikük sem adhatott nyilvános nyilatkozatot, de a háttérbeszélgetések során elmagyarázták azt,

miért hozott helyes döntést Berke Balázs a VAR segítségével, vagyis miért nincs igaza az ír edzőnek.