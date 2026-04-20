A BVSC két bombagóllal győzte le a Vasast

A gól nélküli első félidőt követően Farkas Balázs lőtte ki a jobb alsó sarkot a tizenhatos előteréből, majd a 60. percben Csernik Kornél cirka 25 méterről lőtt szintén bombagólt. Bár sokat kockáztatott a Vasas, végül nem tudott szépíteni, így ez maradt a végeredmény is.

A BVSC győzelmével már biztosan nem esik ki a másodosztályból, viszont a Vasas elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a feljutását az élvonalba. Ehhez viszont még négy fordulója lesz, a Kecskemétnek pedig tíz pont a lemaradása a harmadik helyen.

A másodosztályú bajnoki címért viszont nagy küzdelem várható, mert a Vasas 55 pontos, a Honvéd pedig 54 pontos, de a két együttes egymással is játszik még májusban.