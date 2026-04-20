Ilyen lehet a szép, új világ, ha megváltoztatják a lesszabályt

Alejandro Diaz #99 of Pacific FC kicks the ball during the Canadian Premier League match between Pacific FC and York United at York Lions Stadium in Toronto, Canada, on August 24, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto)
Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Alejandro Díaz szerezte az első szabályos gólt az új lesszabály alapján
2026. 04. 20. 08:32
Alejandro Diaz #99 of Pacific FC kicks the ball during the Canadian Premier League match between Pacific FC and York United at York Lions Stadium in Toronto, Canada, on August 24, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto)
Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Alejandro Díaz szerezte az első szabályos gólt az új lesszabály alapján
Bár komolyabb ismertségre nem tett szert eddig, mégis bekerülhet Alejandro Díaz neve a futballtörténelembe. A kanadai Pacific FC 30 éves csatára szerezte ugyanis az első olyan gólt, amely ugyan a jelenlegi keretek között érvénytelen lenne, az Arsène Wenger-féle lesszabály miatt mégis megadta a játékvezető.

Az Arséne Wenger-féle lesszabály (vagy más néven daylight) lényege, hogy a támadó csak akkor kerül lesre, ha teljes testével megelőzi az utolsó védőt. Kidolgozója, az Arsenal egykori francia menedzsere szerint ugyanis a cél a támadófutball segítése, és az, hogy megszűnjenek azok a viták, amelyek a VAR bevezetése óta milliméterekről szólnak.

A szakember szerint ugyanis a nézők és a játékosok számára is igazságtalan, ha olyan minimális előny miatt vesz el gólokat a videobíró, amely valójában nem is jelent érdemi előnyt a támadónak. A javaslat tehát radikálisan megfordítja a jelenlegi helyzetet, és inkább a támadók javára kedvez.

Bár a javaslat már 2020-ban felmerült, a FIFA és annak nemzetközi szabályalkotó testülete, az IFAB csak fokozatosan kezdte el vizsgálni. Eddig csupán alacsonyabb szinten – olasz U18-as bajnokságban, és holland ifjúsági versenyeken – tesztelték, az első élvonalbeli liga, amely kipróbálta ezt az új lesszabályt, a kanadai futballbajnokság volt.

A harmadik fordulóban meg is született az első ilyen típusú gól: a Halifax Wanderers-Paficic FC összecsapás a 20. percben a vendégek támadója, Alejandro Diaz egy kipattanó után szerzett vezetést – a jelenlegi szabályok szerint lesről.

A ligában érvényben lévő szabály szerint azonban a játékvezető megadta a találatot. A meccs végül 2-2-es döntetlennel zárult.

