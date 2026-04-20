Ilyen lehet a szép, új világ, ha megváltoztatják a lesszabályt

Az Arséne Wenger-féle lesszabály (vagy más néven daylight) lényege, hogy a támadó csak akkor kerül lesre, ha teljes testével megelőzi az utolsó védőt. Kidolgozója, az Arsenal egykori francia menedzsere szerint ugyanis a cél a támadófutball segítése, és az, hogy megszűnjenek azok a viták, amelyek a VAR bevezetése óta milliméterekről szólnak.

A szakember szerint ugyanis a nézők és a játékosok számára is igazságtalan, ha olyan minimális előny miatt vesz el gólokat a videobíró, amely valójában nem is jelent érdemi előnyt a támadónak. A javaslat tehát radikálisan megfordítja a jelenlegi helyzetet, és inkább a támadók javára kedvez.

Bár a javaslat már 2020-ban felmerült, a FIFA és annak nemzetközi szabályalkotó testülete, az IFAB csak fokozatosan kezdte el vizsgálni. Eddig csupán alacsonyabb szinten – olasz U18-as bajnokságban, és holland ifjúsági versenyeken – tesztelték, az első élvonalbeli liga, amely kipróbálta ezt az új lesszabályt, a kanadai futballbajnokság volt.

A harmadik fordulóban meg is született az első ilyen típusú gól: a Halifax Wanderers-Paficic FC összecsapás a 20. percben a vendégek támadója, Alejandro Diaz egy kipattanó után szerzett vezetést – a jelenlegi szabályok szerint lesről.

Alejandro Dìaz takes advantage of the daylight offside law! For the first time in #CPLSoccer, Arsène Wenger's law comes into effect, as the Pacific FC striker stays *just* onside to convert home a goal against the Halifax Wanderers — OneSoccer (@onesoccer) April 18, 2026

A ligában érvényben lévő szabály szerint azonban a játékvezető megadta a találatot. A meccs végül 2-2-es döntetlennel zárult.