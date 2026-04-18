Nyolc éve még a negyedosztályban szenvedett, de Lamparddal az élvonalba jutott a Coventry

2026. 04. 18. 12:09
Huszonöt év után jutott fel újra az angol labdarúgó Premier League-be a Coventry City, amely a magyar válogatott kapus Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers vendégeként játszott 1-1-es döntetlennel biztosította be az első osztályba kerülést.

A játékosként 106-szoros angol válogatott Frank Lampard vezetőedző tanítványai a Blackburnben szerzett egy ponttal 13 pontos előnyre tettek szert a másodosztály harmadik helyén álló Millwall-lal szemben, ezt pedig a hátralévő három fordulóban már nem lehet ledolgozni.

Ezzel biztossá vált, hogy a Coventry az első két, feljutást érő pozíció valamelyikén végez a Championshipben.

A Coventry sorozatban 34 szezont töltött az angol futball élvonalában 1967-től, a 2001-es kiesést követően pedig pénzügyileg nehezebb időszakok következtek a klubnál, amely 2012-ben a harmad-, 2017-ben pedig a negyedosztályig csúszott vissza.

A csapat aztán onnantól felfelé ívelő pályát futott be, s most harmadik próbálkozásra jutott vissza az első osztályba.

A 2022–23-as szezon végén már majdnem sikerült a PL-be kerülés, de a döntőben elbukott az együttes, tavaly pedig a másodosztályú rájátszás elődöntőjében búcsúzott.

Lampard pályája új ívet kaphat

Frank Lampard számára ez az eredmény egy nagy visszatérés kezdete lehet. A Chelsea legendája 2018-ban a Derby Countynál kezdett edzősködni, és miután csapatát a Championship rájátszásába vezette, 2019 nyarán lecsapott rá a korábbi klubja.

A Chelsea-nél azonban nem igazán váltotta be a reményeket, ugyan csapatát a PL 4. helyéig és az FA-kupa döntőjéig vezette, a következő szezonban olyan gyengén teljesített, hogy 2021 januárjának végén menesztette a vezetés.

Egy év múlva az Everton benne látta a megmentőt, Rafa Benítez kirúgása után ugyanis a liverpooliak mindössze a 16. helyen álltak. Sikerült is benntartania az együttest, azonban a következő szezonban ismét a kiesés ellen kellett küzdenie, és miután januárra visszacsúsztak a 19. helyre, Lampardot ismét menesztették.

2023. április 6-án Lampard visszatért a Chelsea-hez, ahol ideiglenes megbízást kapott, de 11 mérkőzésen mindössze egy győzelmet aratott.

Azok után, hogy a hírnevét megtépázta egy Everton-, majd egy Chelsea-kudarc, 2024 novemberében átvette a Coventry City irányítását, a PL-be kerüléssel pedig edzői pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Jogos-e a félelem és reszketés a magyar fociban a kormányváltás miatt?

