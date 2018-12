Nagy Ádámot éltetik Olaszországban

Nem mondhatjuk, hogy Nagy Ádámnak könnyű ősze volt az olasz élvonalban. Mindössze kilenc bajnokin léphetett pályára a Serie A-ban, ami nagyjából az idény felét jelenti. Jó hír viszont, hogy decemberben újra a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul a legutóbbi, AC Milan elleni 0-0-ra végződő meccsen a szurkolók is értékelték odaadását: megszavazták Nagyot a meccs legjobbjának.

You voted Adam Nagy as the MVP from #BolognaMilan 👏🇭🇺

➡️ https://t.co/nt2kjLYUGg#WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/jLATTAaZ0w

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 2018. december 21.