Paul Pogba két lépésről lőtt üres kapu mellé

A Manchester United középpályása, Paul Pogba régóta éles kritikák áldozata, a hírek szerint José Mourinhóval sem jön ki jól. A Valencia elleni utolsó Bajnokok Ligája csoportmérkőzésre ennek ellenére a kezdőben kapott helyet és könnyen az angolok hőse lehetett volna.

Már 1-0-ra vezetett a Valencia, amikor Marouane Fellaini lefejelt egy szögletet, ami így éppen a francia világbajnok előtt kötött ki. Pogba kapásból lőtt, csak az üres kapuba kellett volna betalálnia, ám két lépésről is célt tévesztett.

UNBELIEVABLE MISS FROM POGBA!

Is he playing for Manchester United or for Juventus?!?! pic.twitter.com/uD8bvYmHFO

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2018. december 12.