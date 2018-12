Mo Szalah mesterhármast lőtt, de jó oka volt elutasítani a díjat

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Liverpool Mohamed Szalah mesterhármasának köszönhetően simán verte a Bournemouth-t a Premier League szombati nyitómeccsén. Az egyiptomi szupersztár újra óriási formában van, vezeti is a góllövőlistát, és természetesen őt akarták díjazni a meccs után is.

Csakhogy nem fogadta el az elismerést. Szalah úgy döntött, hogy jubliláló csapattársának, James Milnernek ajánlja a teljesítményét, mivel Milner most játszott az 500. mérkőzésén az angol bajnokságban.

Hat-trick hero @MoSalah refuses to take his Man of the Match award and hands it over to @JamesMilner on his 500th Premier League appearance. 👏👏👏

📺 Watch the reaction to #AFCB 0-4 #LFC on Sky Sports Premier League or follow here: https://t.co/gCPPirCr0K pic.twitter.com/l7kmzOeuVt

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2018. december 8.