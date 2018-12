Őrült londoni derbit nyert meg az Arsenal

Fantasztikus mérkőzés kerekedett a legendás londoni derbiből, az Arsenal-Tottenham rangadóból. A legendás párosítás óriási rohanást és feszült hangulatot hozott, ráadásul tíz perc után már vezetett a hazai csapat, mivel Jan Vertonghen kézzel a labdába ütött a tizenhatosán belül. A büntetőt Pierre-Emerick Aubameyang begurította.

Az első 20-25 percben a Spursnek momentuma sem volt, aztán szinte a semmiből Eric Dier befejelte az egyenlítést érő gólt egy szabadrúgás után, majd csendre intette az Ágyúsok szurkolóit. Ebből aztán hatalmas lökdösődés alakult ki, még a csapatok edzői is rohantak békíteni. A dühöngés jobbat tett a vendégeknek egyébként, mert Szon Hung Min kiharcolt egy erősen véleményes tizenegyest, amit Harry Kane be is vágott.

Fordulás után is inkább kettős cserével futott ki az Arsenal, mégis a Tottenham kapta el a fonalat. Gólt azonban csak a hazaiak szereztek, először Aubameyang lőtt gyönyörűen az ellenfél kapujába, majd Alexandre Lacazette lőtte ki a jobb alsó sarkot, ami annyira sokkolta a Spurst, hogy Lucas Torreira szinte azonnal lőtt még egy negyediket is.

A Tottenham összezuhant, ráadásul a játékvezető egy szabályosnak tűnő becsúszós passz után Vertonghennek felmutatta a második sárga lapját is, így végül az Arsenal söpörte be a három pontot.

Korábban két másik londoni klub is összecsapott, a Chelsea simán verte 2-0-ra a Fulham együttesét.

Eredmények – Premier League, 14. forduló Chelsea – Fulham 2-0 (1-0)

Arsenal – Tottenham 4-2 (1-2)

