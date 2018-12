Egy bomba formában lévő csatár kevés volt a Man City ellen

A Premier League 14. fordulójában “kedvenc” ellenfelével játszhatott Pep Guardiola együttese: A Manchester City minden alkalommal legyőzte ugyanis a Bournemouth, mióta feljutott az élvonalba. Volt esélye annak, hogy megszakad ez a sorozat, Bernardo Silva vezetőgóljára ugyanis az idén remekül futballozó Callum Wilson válaszolni tudott nem sokkal a félidő vége előtt.

Az angol csatár legutóbbi 15 meccsén 12 gólból vette ki a részét, 8 gólt és 4 asszisztot szórt.

12 – Callum Wilson has been directly involved in 12 goals in his last 15 Premier League appearances (8 goals, 4 assists). Flourish. pic.twitter.com/s3kCB22hzn

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. december 1.