Hét éves eltiltást kapott a focista, aki orron harapta ellenfelét

Ha azt hitte bárki is, hogy Luis Suáreznél nincs őrültebb futballista a világon, hát mutatunk egyet. Az uruguayi játékos több ízben is megharapta ellenfelét: az Ajax és a Liverpool játékosaként, valamint hazája válogatottjában is előfordult ilyen incidens.

Mit mondjuk akkor a német SV Preussen Eiberg játékosáról, aki leharapott ellenfele orrából egy darabot?!

A klub a Kreisliga B-ben, vagyis a kilencedik osztályban szerepel és hiába csak amatőr fociról van szó, a német törvények tiltják, hogy nyilvánosságra kerüljenek az ESG 99/06 II elleni bajnoki főszereplői. Az áldozatnak három napot kellett kórházban töltenie a Rheinische Post beszámolója szerint.

Az Eiberg játékosa persze szánja, bánja tettét és állítólag nem harapott, véletlen mozdulatot tett. Hét évet kell kihagynia majd a 40 éves amatőr focistának és a perköltséget – cirka 100 eurót – is ő állja.