Tudtuk, hogy pocsék a Real hatékonysága, de azt nem, hogy ennyire

Talán már mindenki hallott arról, hogy mennyire nem megy mostanság a Rela Madridnak. Julen Lopetegui csapata a legutóbbi öt mérkőzésén nyeretlen maradt, sőt, négyet el is veszített. Eközben (minden sorozatot figyelembe véve) 481 percen át nem tudott gólt szerezni, a negatív szériának is a védő Marcelo vetett véget, fel is merült, hogy a télen leigazolnák Zlatan Ibrahimovicot.

Az Opta jött ki egy újabb szemléltető statisztikával, ami egészen elképesztő. Ez alapján

a Real Madrid a legutóbbi 119 kapura lövéséből (ebből 34 talált kaput) szerzett egy szem gólt, ami 0,8 százalékos hatákonyság.

0.8% – Real Madrid have scored with just one of their last 119 shots in all competitions (34 shots on target). Key. pic.twitter.com/yheasfZjgA

— OptaJose (@OptaJose) 2018. október 22.