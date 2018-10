Ibrahimovicban látják a megmentőt a Real Madridnál

Padlóra került a Real Madrid: a Bajnokok Ligája-címvédő a Levantétől is kikapott, csak a hetedik helyen áll a bajnokságban, és túl van egy 481 percen át tartó góltalansági szérián is. Utóbbit is a védő Marcelo törte meg, ami jól jelzi, mennyire nem jönnek a gólok a támadósorból Cristiano Ronaldo távozása óta.

Történelmi mélyponton a Real, újabb ciki vereség a bajnokságban A madridi focicsapat otthon kapott ki 2-1-re a Levantétől egy olyan mérkőzésen, melyen az egyik főszerepet a videóbíró játszotta.

A Cadena Ser rádió szerint a Real Madrid a télen mindenképpen igazolna egy csatárt, a kiszemelt pedig az a Zlatan Ibrahimovic. A 37 éves svéd jelenleg az MLS-ben szereplő Los Angeles Galaxy játékosa, állítólag nyitott lenne a váltásra.

Ibrahimovic játszott már Spanyolországban, a Barcában, de csak egy szezont (2009/2010). Akkor 45 mérkőzésen 21 gólt szerzett, de nem jött ki Pep Guardiolával, így előbb kölcsönben, majd végleg az AC Milanhoz került.

Nyitókép: Shaun Clark/Getty Images