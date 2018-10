Folytatta hatalmas sorozatát a Serie A új sztárja

Krzysztof Piatek berúgta az ajtót az olasz labdarúgó-bajnokságban, a Genoa lengyel csatára ugyanis első hat bajnokiján nyolc gólt szerzett, amire újonc utoljára 70 éve volt képes, ráadásul az olasz kupában is volt egy négygólos meccse a Lecce ellen.

Piatek a Parma elleni bajnokin folytatta szédületes sorozatát, a hatodik percben egy szép fejessel talált be, és most már kilenc gólnál tart.

A hetes sorozat tekintély parancsoló, első évében utoljára Gabriel Omar Batistuta volt képes, az argentin csatár akkor az első 11 Fiorentina-meccsén mindig eredményes volt, és végül 26 góllal zárt.

7 – Krzysztof #Piatek has scored for the seventh game in a row: Gabriel Omar Batistuta was the last player to score in each of the first seven Serie A matches back in 1994/95 (he did so in 11 straight games, ending the season with 26 goals). Historic. #GenoaParma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2018. október 7.