Mindenki Ronaldóról beszél, de egy lengyel csatár eddig a csodaigazolás

Nehéz lenne megmondani, mikor irányult legutóbb akkora figyelem a Serie A-ra, mint most, hogy Cristiano Ronaldo már a Juventus játékosa. Azóta minden a portugálról szól:

Ezek a sportszakmai szempontok, de az elmúlt napokban mással is a címlapokra került Ronaldo: nemi erőszakkal vádolják.

Mindezek mellett a többi olasz csapat és játékosai háttérbe szorulnak, miközben mindig van miről beszélni a Serie A kapcsán is. A Genoa például azt követően, hogy az előző szezonban a kiesés ellen menekült most parádésan kezdett, az eddig lejátszott hat mérkőzésén négyszer nyert és kétszer kikapott, jelenleg mindössze egy ponttal vannak elmaradva a dobogótól – pedig egy találkozóval kevesebbet játszottak, mint a többiek.

Nagyban köszönhető ez a nyáron igazolt Krzysztof Piateknek, aki olyan rajtot vett, amire az 1949/50-es idény óta nem volt példa az olasz élvonalban.

8 – Krzysztof #Piatek is the first player in his debut top-flight season to score at least 8 goals in the first 6 Serie A MDs since Karl Aage Hansen (Atalanta 1949/50). Implacable. #FrosinoneGenoa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2018. szeptember 30.