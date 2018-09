Pelé két nagyon fontos tanácsot adott Mbappénak

Kylian Mbappé, a PSG világbajnok csatára a Twitteren osztott meg egy képet, amin egy dedikált Pelé-mezt tart a kezében, így köszönte meg a brazil legenda ajándékát. Pelé hétfőn ugyancsak a Twitteren reagált a bejegyzésre, és két nagyon fontos tanácsot is adott a 19 éves játékosnak.

Pelé később még egyet posztolt Mbappé-témában, abbéli reményét fejezte ki, hogy bekerül az év álomcsapatába a FIFA-nál. A gála hétfőn este lesz.

You’re welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice – always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd

— Pelé (@Pele) 2018. szeptember 24.