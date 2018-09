Ezzel a 23 játékossal száll harcba az Európa Ligában a Vidi

A Vidi volt a nyár kellemes meglepetése a magyar klubcsapatok közül, a fehérváriak a Bajnokok Ligája-selejtezőben bravúrokat is bemutatva közel került a csoportkörhöz is, ám végül az AEK Athén szerepel majd a BL-ben, míg a magyar bajnok az Európa Ligában szerepel majd. Az angol Chelsea, a görög PAOK és a fehérorosz BATE lesz az ellenfél.

A Vidinek szeptember 3-ig kellett leadnia a nevezési listáját, ennek értelmében az alábbi 23 játékossal száll harcba a csapat. Ami elsőre szemet szúrhat, hogy az Stefan Scepovic nem került be a keretbe, akivel korábban volt egy vitája Marko Nikolic vezetőedzőnek – az első csapatból Varga József is kimaradt. Szerepel a névsorban a két új igazolás, Armin Hodzic és Georgi Milanov is.

Kapusok: Kovácsik Ádám, Tomas Tujvel, Hársfalvi András

Kovácsik Ádám, Tomas Tujvel, Hársfalvi András Mezőnyjátékosok: Fiola Attila, Anel Hadzic, Hangya Szilveszter, Armin Hodzic, Huszti Szabolcs, Juhász Roland, Kovács István, Danko Lazovics, Loic Nego, Boban Nikolov, Pátkai Máté, Marko Scsepovics, Stopira, Tamás Krisztián, Tóth Bence, Vinícius, Georgi Milanov, Berecz Zsombor, Géresi Krisztián, Szabó Bálint

A Vidi az első EL-csoportmeccset szeptember 20-án, csütörtökön 18.55-kor a fehérorosz BATE Boriszov ellen játssza a Groupama Arénában.