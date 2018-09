Nem megy rá ingünk, gatyánk a Chelsea-Vidi meccsre

Korábban beszámoltunk már róla, hogy a MOL Vidi FC közzétette az Európa Liga-mérkőzések jegyárait, valamint azt is, mikor és hol lehet majd belépőket vásárolni.

A BATE Boriszovval, PAOK-kal és Chelsea-vel egy csoportba kerülő magyar bajnok ellenfelei közül az angolok is tudatták már, mennyibe kerül majd a december 13-án esedékes Vidi-meccs. A hivatalos közlemény szerint egységár lesz a vendégszektorokban, ráadásul rndkívül baráti összeg:

minden vendégjegy 20 fontba, vagyis cirka 7200 forintba kerül majd, az idősek és gyerekek viszont kezdeményt kapnak, nekik csak 5 font a jegy (1800 forint).

Összehasonlításképp: a Groupama Arénába a legolcsóbb belépő kerül majd 7000 forintba. Az angolok egyébként 30 és 90 font közötti belépőket árulnak a Premier Leaegue-ben, így elég nagyvonalú árszabást kaptak a magyar drukkerek.

🎟 The ticket details for our three home Europa League fixtures have been announced…https://t.co/oe2KuDv0hW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2018. augusztus 31.