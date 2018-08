Ronaldo Spanyolországban lehet klubtulajdonos

A kétszeres aranylabdás brazil legenda, Ronaldo 30 millió euróért (kb. 10 milliárd forintért) lehet a spanyol első osztályú Real Valladolid tulajdonosa, számolt be a Cadena Ser.

Hivatalos bejelentés még nincs, az üzletet állítólag a következő hetekben papírozhatják le.

Ronaldo a befeketetésével egycsapásra kiegyenlítené a klub tartozásait is. A 41 éves korábbi sztárfutballista elnökölné is a klubot, ám ha minden igaz, meghagyná a jelenlegi operatív vezetőt, Carlos Suárezt is a pozíciójában, így a spanyol üzletember kezelné továbbra is a napi teendőket.