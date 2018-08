Stieber Zoltán egyre jobb formába lendül

Stieber Zoltán volt csapata sztárja, pedig Wayne Rooney is beállt.

Stieber Zoltán gólt szerzett az észak-amerikai profi liga (MLS) vasárnapi játéknapján. A washingtoniak légiósa a 60. percben lépett pályára, és a 89. percben ő biztosította be a csapat győzelmét a New England Revolution elleni meccsen. Érdekesség, hogy nem sokkal korábban Wayne Rooney ugyanolyan ziccerben kapu fölé lőtt, míg a magyar támadó higgadtan fejezte be akcióját.

Stieber idén már az ötödik gólját szerezte, emellett hat asszisztja is van, csapata pedig öt mérkőzés óta veretlen.

Végeredmény – MLS, alapszakasz DC United – New England Revolution 2-0 (1-0)

Gólszerző: Acosta 13., Stieber 89.

Kiállítva: Caldwell (New England) 73.

Nyitókép: dcunited.com